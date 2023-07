Coup de chaud sur le Tour de France: Bilbao libère l'Espagne, au nom de Gino

"Je voulais gagner pour Gino, atteindre le plus grands des objectifs pour lui", a souligné le Basque à l'issue de la 10e étape qu'il a remportée à Issoire en réglant au sprint un petit groupe d'échappés.

Elle survient l'année où la Grande Boucle partait de son Pays basque natal et arrive un mois après la mort de Gino Mäder, son équipier chez Bahrain, dans une descente de col sur le Tour de Suisse.

A 33 ans, Pello Bilbao courait depuis des années après cette première victoire dans le Tour, tout comme l'Espagne qui était bredouille depuis 100 étapes et le succès d'Oscar Fraile à Mende en 2018.

Avant-même le départ, le Basque avait annoncé qu'il verserait tous les jours un euro à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021.

- Coup de chaud pour Gaudu et Bardet -

"Je continue son travail. On voulait une victoire pour Gino dans ce Tour et c'est un honneur pour moi de l'avoir fait", a insisté Bilbao qui était plus que ravi mardi que cette 10e étape lui coûtera cher en euros.