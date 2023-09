Coup double de Ben Healy dans la 3e étape

Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté la troisième étape du Tour du Luxembourg cycliste (2.Pro), l'étape reine disputée vendredi entre de Mertert et Vianden sur 168,4 km. Il s'empare ainsi du maillot de leader, qu'il prend au Danois Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck).

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) et l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) complètent le top 5 à 37 secondes.

L'Irlandais s'est imposé en solitaire avec 15 secondes d'avance sur le Suisse Marc Hirshi (UAE Team Emirates) et 18 sur Dylan Teuns (Israel-Premier Tech).

Healy a accéléré à 30 km de l'arrivée dans la deuxième des trois ascensions de la Côte du Niklosbierg en contre derrière le Français Bastin Tronchon (AG2R Citroën), le dernier rescapé de l'échappée matinale que l'Irlandais a rejoint puis lâché sur les pavés de Vianden à 18 km de la fin. Healy a alors roulé seul vers l'arrivée, résistant au retour de Marc Hirschi et de Dylan Teuns, sortis en contre à 18 km.

Ben Healy décroche ainsi à 23 ans sa 7e victoire en carrière, la 5e cette année après une étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali, le GP de l'Industrie et de l'artisanat, la 8e étape du Giro et le championnat d'Irlande.

Au général, Healy compte 19 secondes d'avance sur Hirschi et 24 sur Teuns. Danois Sören Kragh Andersen se retrouve 4e à 43 secondes, devant Maxim Van Gils, 5e à 47 secondes.