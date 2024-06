Coup double pour Giovanni Aleotti, vainqueur légèrement détaché de la 3e étape

Giovanni Aleotti a remporté la 3e étape du Tour de Slovénie, course cycliste de catégorie 2.Pro, vendredi. L'Italien de BORA-hansgrohe s'est imposé légèrement détaché après 160,5 km entre Ljubljana et Nova Gorica et s'empare du maillot de leader, au détriment de l'Allemand Phil Bauhaus (Baharain-Victorious).