Coupe double pour Mads Pedersen dans la 3e étape

Après 161,1 km autour de Bessèges, le Danois de Lidl-Trek a devancé Milan Menten (Lotto Dstny) et le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X Mobility). Pedersen s'empare de la tête du général, au détriment du Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck).

Sept coureurs se sont échappés en début de course: Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), les Français Alexis Gougeard (Cofidis), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Thomas Gachignard (TotalEnergies) et Théo Delacroix (St Michel-Mavic-Auber 93) ainsi que le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). De Pester, Carr et Abrahamsen ont encore tenté leur chance à 13 km de l'arrivée alors que le peloton se rapprochait, mais le regroupement général s'est ensuite opéré.