Critérium du Dauphiné: Evenepoel et Roglic en rodage pour le Tour de France

Remco Evenepoel et Primoz Roglic, deux des grands accidentés d'avril, font un retour très attendu à partir de dimanche au Critérium du Dauphiné, tremplin vers le Tour de France.

C'est le lot de tous les événements placés avant l'échéance suprême: le Dauphiné a beau être une des courses par étapes les plus prestigieuses du calendrier, remportée par les plus grands champions du Tour –Merckx, Hinault, Anquetil, Indurain, Froome...- depuis sa création en 1947, l'épreuve, montagneuse avec son final traditionnel dans les Alpes, reste d'abord une course de préparation pour la Grande Boucle (29 juin-21 juillet), l'événement alpha de la planète cyclisme.