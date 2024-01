Cyclisme: Alaphilippe confirme qu'il ne participera pas au Tour cette année

"Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment", explique Alaphilippe, qui n'a jamais pris part au Tour d'Italie.

"Entre l'Australie, les classiques et le Giro, j'avais envie de changement", résume le coureur, qui va lancer sa saison avec le Tour Down Under à partir de vendredi dans la région d'Adélaïde (sud de l'Australie).

"C'était toujours particulier de manquer le Tour mais je suis tellement content de mes objectifs, avec en point de mire une éventuelle participation aux Jeux de Paris. C'est une saison très complète, il faut faire des choix et s'y tenir", assure Alaphilippe, qui a signé six victoires d'étape dans le Tour et porté le maillot jaune pendant 18 jours depuis le début de sa carrière.