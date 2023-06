Cyclisme: Alaphilippe, couleurs retrouvées, à la chasse au bleu-blanc-rouge

Après une saison 2022 noire, le double champion du monde a retrouvé des couleurs. Mais il lui en manque sur le maillot depuis qu'il a dû remiser celui de champion du monde l'an dernier. Un succès dans le Nord, sur ce parcours qui lui plait, le barbouillerait de bleu, de blanc et de rouge autant qu'il confirmerait son retour au premier plan, à moins d'une semaine du Tour de France (1er-23 juillet).

Après Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, au tour de Julian Alaphilippe? Le tricot tricolore colle à la peau du trio de Soudal-Quick Step et le statut d'homme à battre à celle d'"Alaf'", sur le parcours cabossé de Cassel, dimanche aux Championnats de France de cyclisme.

- "Ca me plaît" -

"La motivation est là mais je n'ai pas toutes les cartes en main. On verra si le scénario se présente bien pour nous", déclare pour sa part +Alaf'+. "C'est un circuit sélectif et ça me plaît."

Il n'est pas le seul. Benoît Cosnefroy et donc Aurélien Paret-Peintre, chez AG2R-Citroën, le fixent avec gourmandise. Thibaut Pinot, David Gaudu et Valentin Madouas avec appétit aussi, du côté de la Groupama-FDJ. Guillaume Martin, Axel Zingle et Victor Lafay ont également faim, alors que leur équipe nordiste Cofidis n'a jamais été sacrée championne de France depuis sa création en 1997.

Autres possibles prétendants, Romain Bardet et Christophe Laporte ont fait l'impasse, même si ce Championnat s'annonce comme le plus exigeant depuis 2016 et le deuxième sacre d'Arthur Vichot, à Vesoul.