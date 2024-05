Cyclisme: Alaphilippe renaît sur le Tour d'Italie après un raid extraordinaire

Après des mois de misère, Julian Alaphilippe a remporté en solitaire la 12e étape du Tour d'Italie, jeudi à Fano, en semant son compagnon d'échappée Mirco Maestri dans la dernière difficulté du jour, au bout d'un raid extraordinaire de 126 kilomètres.

C'est la première victoire pour le Français depuis près d'un an et son succès d'étape sur le Critérium du Dauphiné en juin 2023, et sa plus belle depuis son deuxième titre mondial à Louvain en 2021.