Cyclisme: Alaphilippe/Lefevere, les liaisons orageuses

Pas de Tour de France et une nouvelle salve de critiques de son patron, qui dézingue sa manière de courir "pas toujours intelligente": la dernière saison chez Soudal-Quick Step de Julian Alaphilippe part sur des bases orageuses, même si le coureur veut déminer toute polémique.

C'est très loin, au Tour Down Under en Australie, où il avait couru il y a dix ans pile sa toute première course pour la formation belge, que le puncheur auvergnat attaque à partir de mardi sa saison, une nouvelle fois celle de la relance après un cru 2023 encore moyen.