Cyclisme: Christophe Laporte champion d'Europe sur route

Echappé à douze kilomètres de la ligne, le Varois (30 ans) a résisté de justesse au retour du Belge Wout Van Aert et du Néerlandais Olav Kooij, ses coéquipiers à l'année au sein de la formation Jumbo-Visma, qui ont échoué dans sa roue pour compléter le podium.

Christophe Laporte a remporté la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme dimanche dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas, une première pour un coureur français dans cette épreuve créée en 2016.

Bien que l'Euro se disputait par équipes nationales, le triomphe a été total pour la formation Jumbo-Visma, déjà impressionnante lors du dernier Tour d'Espagne remporté par l’Américain Sepp Kuss devant ses deux coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

"Cela va être un peu fou de porter ce maillot distinctif (de champion d'Europe) pendant un an. Je ne réalise pas encore", a affirmé le sprinteur qui a "dédié" sa victoire à son coéquipier belge chez Jumbo-Visma Nathan Van Hooydonck.

Laporte, qui avait été à l'origine de la formation d'un groupe de dix attaquants, s'est montré le plus fort et le plus audacieux de ces échappés en accélérant seul à l'entame du dernier tour d'un circuit très technique.

Malgré un effort impressionnant du Belge Arnaud De Lie dans le dernier kilomètre, Laporte a trouvé les ressources pour résister in extremis au retour du trio Van Aert/Kooij/De Lie pour offrir à la France le premier titre européen de son histoire. Au palmarès, il succède au Néerlandais Fabio Jakobsen.

"Je ne voulais pas arriver au sprint avec un gars comme De Lie. Il fallait tenter quelque chose avant. J'ai essayé et cela a marché", a commenté Laporte après sa cinquième victoire cette saison. Cette année, il avait aussi remporté Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre et deux étapes du Critérium du Dauphiné.