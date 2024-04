Cyclisme: Cosnefroy dompte enfin la Flèche brabançonne

Le puncheur de 28 ans succède au palmarès à son compatriote et équipier Dorian Godon et signe dans le Brabant flamand son quatrième succès cette saison.

Lors des cinq dernières éditions de l'épreuve belge, Cosnefroy s'est classé dans le top-5 à quatre reprises: 2e en 2022, 3e en 2020 et 2023 et donc vainqueur cette fois.

"Je me sens chez moi ici et je m'impose enfin, a-t-il confirmé. Ce matin, j'avais de bonnes jambes. Je faisais partie des favoris. J'ai durci la course à 30 bornes de l'arrivée. J'étais confiant dans mon sprint mais ce n'est jamais facile de gagner une course".