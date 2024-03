Cyclisme: coup de force de Mathieu van der Poel, qui remporte l'E3 en solitaire

En démonstration, Mathieu van der Poel a dominé Wout Van Aert et ses autres adversaires lors de l'E3 autour de Harelbeke (Belgique) vendredi, s'affirmant comme le favori du Tour des Flandres à la fin du mois.

Du vent, de la pluie, des pavés, des routes étroites et sinueuses, et surtout un duel entre Van der Poel et Van Aert: ça y est, la saison des courses flandriennes est bien lancée.