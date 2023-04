Cyclisme: Godon remporte la Flèche brabançonne, son "plus beau succès"

Un autre Français Benoît Cosnefroy a complété le triomphe de la formation AG2R en prenant la troisième place devant ses deux compatriotes Rémi Cavagna et Axel Zingle.

Le Français Dorian Godon (AG2R-Citroën) a signé "le plus beau succès de (sa) carrière" en remportant la Flèche brabançonne au terme d'un sprint à deux gagné face à son compagnon d'échappée, l'Irlandais Ben Healy, mercredi à Overijse dans la banlieue bruxelloise.

Ce dernier n'a pu suivre Godon et Healy lorsqu'ils ont placé un démarrage dans l'avant-dernière difficulté du jour à 18 bornes de l'arrivée.

Godon, 26 ans, faisait partie d'une échappée de six hommes initiée par l'ancien champion de France Remi Cavagna à 38 kilomètres de la ligne.

"Je n'avais pas de très bonnes sensations quand l'échappée de six s'est dessinée mais j'ai peu à peu retrouvé mes jambes. Et dans un sprint à deux, je n'allais rien lâcher: on n'a tellement peu d'occasions de jouer la gagne", a commenté Godon qui a signé son septième succès chez les professionnels.

Après les succès de Christophe Laporte dans Gand-Wevelgem et A travers la Flandre, il s'agit d'une troisième victoire française dans une classique belge ce printemps.

"L'équipe a été plutôt malheureuse lors des Flandriennes. Ici, nous faisons +un + et +trois+ avec Benoît qui arrive très en forme pour les Ardennaises. Cela fait vraiment du bien", a poursuisi le Francilien qui ne s'était jamais imposé hors Hexagone.