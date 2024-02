Cyclisme: Het Nieuwsblad revient au "domestique" Tratnik

Le Slovène Jan Tratnik a remporté dans le vent le Circuit Het Nieuswblad, course d'ouverture de la saison flamande, en s'imposant devant son compagnon d'échappée, l'Allemand Nils Politt, au nez et à la barbe des grands favoris, samedi à Ninove.

"Je suis un domestique. Gagner n'est pas dans mes habitudes. Et je ne suis pas vraiment un coureur de classiques", a commenté Tratnik, dont le plus beau succès remontait à 2020 dans une étape du Tour d'Italie.

La course a été particulièrement spectaculaire et décousue. Une première offensive a isolé 30 coureurs en tête à 120 kilomètres de l'arrivée. Puis les dernière difficultés ont permis à six concurrents (dont trois Visma) de se placer en tête.

- Alaphilippe chute -