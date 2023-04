Cyclisme: La Flèche wallonne, nouvelle cible de Pogacar

A 24 ans, le Slovène, irrésistible depuis le début de la saison, continue d'abattre les cloisons et cocher, case par case, une liste des courses de plus en plus fournie.

L'exploit a été réalisé seulement par deux hommes dans toute l'histoire du cyclisme, en 2011 par le Belge Philippe Gilbert qui, fraîchement retraité, commente désormais les courses sur une moto. Et en 2004 par l'Italien Davide Rebellin qui a lui aussi raccroché son vélo en octobre dernier avant de disparaître tragiquement, renversé par un camion lors d'une sortie à vélo en Italie.

Avant de se tourner vers la reconquête du Tour de France, il s'est fixé un objectif printanier à hauteur de sa grandissante démesure: remporter les trois volets des Ardennaises, l'Amstel Gold Race, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

"C'est une course difficile pour moi. Je n'ai jamais fait un bon résultat ici. Mais la forme est bonne alors il devrait être possible de changer cela", dit-il.

D'autant que les principaux dompteurs du mur de Huy de ces dernières années ne seront pas là.

Le tenant du titre, le Belge Dylan Teuns, malade, a renoncé mardi. Julian Alaphilippe, vainqueur en 2018, 2019 et 2021, est blessé au genou. Et Alejandro Valverde, quatre succès de rang entre 2014 et 2017, a pris sa retraite.

Quant aux autres membres de la confrérie des gloutons, les Van Aert, Van der Poel, Vingegaard et Roglic, ils seront également absents. Remco Evenepoel ne viendra défier Pogacar que dimanche sur Liège-Bastogne-Liège pour un duel entre jeunes prodiges qui fait saliver d'avance.

D'autres se disent cependant prêts à relever le gant mercredi pour la 87e édition de la Flèche, comme Tom Pidcock, David Gaudu, Enric Mas, Mikel Landa, Sergio Higuita, Daniel Martinez Warren Barguil ou Romain Bardet.

Mais la présence de Pogacar a quand même tendance à doucher un peu leur enthousiasme et beaucoup déplorent de plus en plus courir pour la deuxième place lorsque l'ogre slovène est dans les parages.