Cyclisme: la mort de Gino Mäder, "j'y pense presque à chaque descente", confie Thibaut Pinot

R: "Mon ambition personnelle est simple: c'est de gagner. Après forcément, il y aura une tactique de course et l'important sera de ramener le titre avec l'équipe. On aura une des plus fortes."

R: "Oui, parce que ça va être un circuit très usant. Ça aurait été 200 bornes et seulement la bosse d'arrivée, c'était mort pour moi. Mais avec 4.000 mètres de dénivelé, on n'est plus dans le même type de puncheur. On est plus sur de la résistance. Et quand tu sors comme moi d'un grand Tour comme le Giro, la distance tu l'as forcément dans les jambes. C'est peut-être le petit avantage que j'aurai."

Q: Si vous gagnez, vous serez obligé de continuer votre carrière pour rouler avec le maillot de champion, comme vous l'avez laissé entendre?

R: "J'avais dit ça en rigolant. Pour l'instant je suis pas trop dans le délire. Mais vous savez ça a toujours été pour moi un rêve de porter ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est un maillot qui pourrait quand même me faire réfléchir. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Il faut déjà gagner la course."