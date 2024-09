Cyclisme: le Belge Tim Merlier champion d'Europe sur route à domicile

Au terme d'une course qui pouvait difficilement échapper à un sprinteur, le Belge Tim Merlier a été sacré champion d'Europe sur route à domicile, en devançant le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels, dimanche à Hasselt.

- Van der Poel, Laporte et Pedersen à l'attaque -

"Malgré une crevaison à un très mauvais moment (peu après la mi-course, alors que le peloton roulait à vive allure, ndlr), je me suis senti très bien tout au long de la journée. Au fur et à mesure des kilomètres, j'ai de plus en plus cru en mes chances de victoire", a-t-il expliqué.

Les Belges n'ont jamais paniqué malgré plusieurs tentatives du Néerlandais Mathieu van der Poel de durcir la course.

DIRK WAEM

Le champion du monde a attaqué à trois reprises, accompagné dans ses tentatives par le Danois Mads Pedersen et Christophe Laporte. Mais ces trois hommes, les attaquants du jour les plus actifs, n'ont jamais pu creuser un écart à même d'instaurer un doute parmi les équipes ayant choisi de miser sur un emballage massif.

Avec les Belges, ce sont les Italiens qui ont assuré le tempo, pour effectuer un regroupement général à 25 kilomètres de la ligne en contrôlant la course avec une autorité impressionnante jusqu'à la flamme rouge pour favoriser un succès de Jonathan Milan.