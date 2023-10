Cyclisme: les derniers coups de pédale de Thibaut Pinot

Après avoir pris la 36e place du Tour d'Emilie samedi, le grimpeur de Groupama-FDJ va participer lundi à la Coppa Bernocchi et mardi aux Trois vallées varésines en guise d'ultimes courses de préparation au Tour de Lombardie, cinquième Monument de la saison et dernier grand rendez-vous de l'année, samedi entre Côme et Bergame.

Pour le Franc-Comtois de 33 ans, la classique des feuilles mortes constitue le dernier rendez-vous tout court. Et la course, un toboggan sublime dans un cadre enchanteur, est bien l'endroit rêvé pour son crépuscule.

Car Pinot est un amoureux de l'Italie et c'est au Tour de Lombardie qu'il a remporté ce qu'il considère comme son plus grand succès – avant même ses trois victoires d'étape sur le Tour de France - lorsqu'il avait battu Vincenzo Nibali sur ses terres en 2018.

"Le Lombardie restera sûrement la plus belle victoire de ma carrière. Et c'est la plus belle course de l'année. Donc finir là-bas. c'est top", dit-il.