Cyclisme: les équipes de Vingegaard et Evenepoel vers un mariage royal ?

Alors que les médias belges spéculent depuis plusieurs jours sur la possibilité d'une union entre les équipes de Remco Evenepoel et de Jonas Vingegaard, peut-être dès la saison prochaine, Patrick Lefevere annonce, dans sa chronique hebdomadaire pour le quotidien flamand Het Nieuswblad, qu'une "lettre d'intention pour fusionner" a été signée entre deux des plus grosses structures au monde.

Vers un mariage royal dans le cyclisme ? Le patron de Soudal-Quick Step a confirmé samedi l'existence de discussions autour d'une fusion entre son équipe et l'armada néerlandaise Jumbo-Visma dont Primoz Roglic a annoncé son départ.

"Il devrait y avoir beaucoup plus de clarté d'ici lundi", a indiqué Lefevere, précisant que les premiers pourparlers entre le milliardaire tchèque Zdenek Bakala, mécène de son équipe, et l'homme d'affaires néerlandais Robert van der Wallen, co-propriétaire de Jumbo-Visma, ont eu lieu avant le Tour de France.

Une telle fusion entre Soudal et Jumbo-Visma, première équipe de l'histoire à avoir gagné les trois grands Tours -- France, Italie, Espagne -- cette année, représenterait un séisme à l'échelle de la planète cyclisme et pose d'innombrables questions d'un point de vue sportif, juridique et humain.

A commencer par la cohabitation entre des stars comme le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, les Belges Remco Evenepoel et Wout Van Aert, le Français Julian Alaphilippe ou l'Américain Sepp Kuss, récent vainqueur du Tour d'Espagne où la Jumbo a trusté les trois premières places.