Cyclisme: Madouas champion de France, la consécration du "Tracteur breton"

Deuxième des Strade Bianche en début d'année, Madouas a pris seul la tête du Championnat à une vingtaine de km de l'arrivée, ultime coup de force de son équipe Groupama-FDJ sur un parcours éreintant et surchauffé, le plus dur "jamais connu" par Rudy Molard en 12 disputés.

"Cet hiver, il m'avait dit +Cette année, c'est un circuit pour moi, il faut que je sois champion de France+", a raconté Laurent Madouas, 56 ans. "On avait emmené les deux mamies, le papy, on s'était dit +On sait jamais+. Ils ont plus de 80 ans, vivre ça en famille, c'est quelque chose d'inoubliable", a-t-il ajouté.

Grâce à Rudy Molard, deuxième, la Groupama-FDJ réussit un doublé, tandis que Julien Bernard --lui aussi fils d'un ancien coureur, Jean-François Bernard (3e du Tour 1987)-- complète le podium.

Thibaut Pinot, pour son ultime Championnat de France, a terminé septième.