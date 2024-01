Cyclisme: Onley s'impose, Williams prend la tête du Tour Down Under

Le coureur de l'équipe dsm-firmenich PostNL, âgé de 21 ans, a surclassé les principaux concurrents à la victoire finale pour remporter son premier succès chez les professionnels devant Williams (Israel-Premier Tech) et l'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) qui a fini en troisième position.

Le Britannique Oscar Onley a maîtrisé certains des meilleurs grimpeurs du World Tour pour remporter samedi l'éprouvante cinquième étape du Tour Down Under sur la colline de Willunga, son compatriote Stephen Williams prenant la tête du classement général.

Le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), double champion du monde, a pris la quatrième place de l'étape sur les pentes de Willunga Hill (3,4km d’ascension à 7,4 %).

Au classement général, l'Ecossais Onley et le Gallois Williams sont tous deux crédités du même temps global de 16 heures, huit minutes et 18 secondes, mais c'est Williams qui s'est emparé du maillot ocre de leader avant la sixième et dernière étape de l'épreuve d'ouverture de la saison, disputée dimanche.

"Je savais que j'étais en bonne forme en venant ici et je voulais vraiment faire quelque chose sur ces dernières étapes de grimpe, mais contre ces gars, je n'étais pas vraiment sûr", a déclaré Onley.