Cyclisme: Paul Lapeira champion de France pour la première fois

Le Normand Paul Lapeira est devenu champion de France de cyclisme en s'imposant lors de la course en ligne disputée sur ses terres dimanche à Saint-Martin-de-Landelles (Manche).

A 24 ans, le coureur de Décathlon-AG2R s'est montré le plus fort sur le tracé long de 240 km, et devance Julien Bernard, qui monte d'une place sur le podium après sa médaille de bronze en 2023, et Thomas Gachignard.