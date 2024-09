Cyclisme: Pogacar champion du monde après un raid insensé

Fabrice COFFRINI

Tadej Pogacar a remporté son premier titre de champion du monde dimanche à Zurich en attaquant à 100 kilomètres de l'arrivée pour réussir un exploit inédit depuis 37 ans.

Le Slovène, qui a dynamité la course avec une offensive complètement folle, devient seulement le troisième coureur de l'histoire après Eddy Merckx en 1974 et Stephen Roche en 1987 à remporter la même année le Tour d'Italie, le Tour de France et les Championnats du monde.