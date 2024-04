Cyclisme: "Pogacar, Vingegaard, ce sont eux que je regarde", dit Lenny Martinez, le Français qui grimpe

"Je ne m'attendais pas à scorer autant. Cet hiver, les données étaient bonnes mais je ne me sentais pas au-dessus du lot à l'entraînement. Mais dès que j'ai commencé les premières courses j'ai vu que ça répondait bien", explique-t-il dans un entretien à l'AFP.

"Forcément, quand on marche bien, on se fixe des objectifs un peu plus élevés. L'idée était de faire Top 10 en Catalogne, Top 10 en Romandie, Top 10 sur un grand Tour. Je me dis que je peux peut-être faire un peu mieux encore", ajoute-t-il à la veille du Tour de Romandie où il emmènera son équipe aux côtés de David Gaudu.

Vu son ascension fulgurante, il peut espérer viser rapidement de gagner une course par étapes, ce qu'aucun Français n'a réussi au niveau World Tour depuis Christophe Moreau en 2007.