Cyclisme: renaissance à l'italienne pour Julian Alaphilippe

"Ah ça fait du bien!" Après des mois de doutes, de chutes et de blessures, Julian Alaphilippe a signé une renaissance éclatante jeudi en remportant en solitaire la 12e étape du Tour d'Italie grâce à un raid extraordinaire de plus de cent kilomètres.

Il fallait bien un tel exploit pour effacer deux années particulièrement difficiles, un long chemin de croix fait de chutes, de blessures et de polémiques avec son patron de Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere.

C'est d'ailleurs sa première victoire depuis près d'un an et son succès d'étape sur le Critérium du Dauphiné, en juin 2023, et sa plus belle depuis son deuxième titre mondial à Louvain en... 2021.

Il signe au passage la troisième victoire française dans cette 107e édition du Giro, après celles de Benjamin Thomas et de Valentin Paret-Peintre.