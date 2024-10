Cyclisme: Tadej Pogacar remporte son quatrième Tour de Lombardie consécutif

Le Slovène a attaqué à 48,5 km de l'arrivée pour décrocher en solitaire sa 25e victoire en 2024, sa deuxième dans un Monument cette année après Liège-Bastogne-Liège, avec plus de trois minutes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel.

Dans une scène vue et revue ces derniers mois, personne n'a même essayé de suivre le Slovène, qui a rapidement creusé un avantage conséquent, basculant au sommet avec plus d'une minute d'avance sur ses premiers poursuivants.

Comme prévu -et craint par tout le peloton-, le champion du monde, moulé dans un cuissard blanc et très acclamé au départ à Bergame, a placé son attaque dans le difficile col de Sormano après un dernier gros relais de son équipier chez UAE, Pavel Sivakov.

Pogacar a encore accru son avance dans les quarante derniers kilomètres pour remporter le 7e Monument de sa carrière, avec plus de trois minutes d'avance sur Evenepoel, dont c'est le premier podium en Lombardie, et plus de quatre minutes sur l'Italien Guilio Ciccone.

Avec ce nouveau triomphe dans la "classique des feuilles mortes", qui lui permet d'égaler la performance accomplie par le "Campionissimo" Fausto Coppi entre 1946 et 1949, Pogacar conclut en majesté une des plus grandes saisons de l'histoire du cyclisme.

Vainqueur du Tour de France, du Giro, des Championnats du monde, des Strade Bianche, du Tour de Catalogne, du Tour d’Emilie, du Grand Prix de Montréal et de deux Monuments, le Slovène de 26 ans a remporté neuf des 11 épreuves dont il pris le départ en 2024 en y ajoutant seize victoires d'étape.