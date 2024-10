Cyclisme: une saison 2024 sous le joug de Pogacar et d'UAE

Le contraste est saisissant pour Visma-Lease a bike. Si dominante l'an dernier, lorsqu'elle a remporté les trois grands Tours, l'équipe néerlandaise est tombée de très haut à l'image de ses deux stars Jonas Vingegaard, qui a perdu le Tour de France après deux victoires, et de Wout Van Aert. Le Norvégien et le Belge ont des circonstances atténuantes, avec des chutes effrayantes au printemps, un des grands thèmes de la saison.

Aucun coureur depuis le grand Eddy Merckx, même pas Bernard Hinault, n'avait réussi une saison comme celle accomplie par Pogacar. Premier doublé Giro-Tour depuis 1998, augmenté d'un triomphe aux Mondiaux et de deux Monuments (Liège-Bastogne-Liège et Lombardie), la comète de Komenda (26 ans) a raflé 25 victoires, un bilan de sprinteur seulement atteint par l'Italien Alessandro au XXIe siècle, en 2005.

Victime de multiples fractures et d'un pneumothorax, Vingegaard n'a que peu couru. Van Aert est bien revenu au Tour d'Espagne, où il a empoché trois de ses cinq victoires de l'année, avant de se blesser à nouveau sur chute. Une année noire, à oublier, comme pour toute l'équipe (aucun Top 10 dans les 5 Monuments!). L'Américain Matteo Jorgenson aura été la seule éclaircie, avec notamment une victoire à Paris-Nice. Une autre superpuissance a connu un flop retentissant: Ineos, 14 succès seulement et un psychodrame pour finir avec Tom Pidcock, non retenu pour le Tour de Lombardie.

Evenepoel et Van der Poel, les autres ogres

Si Pogacar a écrasé la saison, il n'a pas tout raflé et deux hommes ont réussi à écrire eux aussi l'histoire. Le Belge Remco Evenepoel (24 ans) est devenu le premier coureur à réussir un doublé olympique en remportant le contre-la-montre et la course en ligne à Paris. Il a aussi conservé son titre mondial du chrono et pris une belle troisième place à l'issue de son premier Tour de France.

Mathieu van der Poel (29 ans) a lui semé la terreur au printemps en devenant le premier depuis Fabian Cancellara en 2013 à gagner la même année le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il a impressionné en gagnant à Roubaix après un raid de 60 km et avec une avance de trois minutes. Evenepoel, Van der Poel et Pogacar ont remporté à eux trois 12 des 14 derniers Monuments.