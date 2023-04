Cyclisme/Liège-Bastogne-Liège: poignet cassé, rêve brisé et angoisse pour Pogacar

Poignet cassé, rêve brisé et inquiétude en vue du Tour: Tadej Pogacar a quitté dimanche Liège-Bastogne-Liège sur une chute qui l'a peut-être privé d'un rare triplé sur les classiques ardennaises, et surtout plongé dans l'angoisse à un peu plus de deux mois du départ du Tour de France.

Bien avant la mi-course de la "Doyenne des classiques", dont il était le favori avec le vainqueur belge Remco Evenepoel, le prodige slovène est tombé "à haute vitesse" selon son équipe, après avoir heurté le Danois Mikkel Honoré victime d'une crevaison devant lui.