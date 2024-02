Cyclo-cross/Mondiaux: et de six pour l'intouchable Van der Poel

Auteur d'un solo impressionnant, le champion du monde sur... route en titre (également vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix l'an passé), n'a mis que quatre minutes pour s'isoler en tête et terminer son récital avec 37 secondes d'avance sur son compatriote Joris Nieuwenhuis.

"J'avais de bonnes jambes et après avoir creusé un bel écart, j'ai pu être plus relâché", a-t-il poursuivi.

Neuf ans après son premier sacre planétaire, déjà à Tabor, la démonstration du coureur de la formation Alpecin était d'autant plus attendue qu'il était délesté de ses deux grands rivaux qui avaient mis fin à leur saison hivernale (préférant les stages sur route), le Belge Wout Van Aert (le seul à l'avoir contrarié cet hiver) et le Britannique Tom Pidcock (vainqueur en 2022).

"Arrivera un jour où je ne ferai plus de cross pour privilégier la préparation foncière sur route", a-t-il récemment expliqué à la télévision belge Sporza.

"Faire du cyclo-cross, cela doit avoir du sens. Or je ne suis pas sûr que cela m'apportera encore de la valeur ajoutée à l'avenir. Ce sera une décision difficile à prendre", a-t-il précisé dimanche.

"MVDP" pourrait donc désormais préférer grossir son armoire à trophées sur route, déjà impressionnante.

Impérial l'an passé (San Remo, Roubaix, Mondial), la star Oranje voudra encore étoffer un palmarès déjà riche de deux succès au Tour des Flandres, de l'Amstel Gold Race, des Strade Bianche ou encore de deux succès d'étapes aux Tours de France et d'Italie.

Parmi les cinq monuments du cyclisme, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie manquent encore à son palmarès. A 29 ans et débarrassé de ses problèmes récurrents au dos, il n'est pas trop tard pour combler ces lacunes tandis qu'il ne cache pas son envie d'or olympique à Paris l'été prochain.

"Je vais prendre deux semaines de repos pendant lesquelles je vais établir mon programme. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Il ne faudra pas se tromper", note-t-il.

"A Paris, je pourrais courir à la fois le VTT et la route. On verra. Mais je dois dire que le parcours de la course en ligne me convient parfaitement et que ce sera pour moi une opportunité unique".

Cette épreuve à Tabor était aussi la dernière du vétéran tchèque Zdenek Stybar (38 ans), triple Champion du Monde de la spécialité (2010, 2011, 2014) qui a terminé en 31e position dimanche avant de prononcer un discours émouvant devant ses supporteurs.