Cyclocross d'Herentals: Fem van Empel remporte la course dames, suivez la course des hommes EN DIRECT

L'année dernière, le Néerlandais Mathieu van der Poel y a été le plus fort devant le Britannique Tom Pidcock. Lars van der Haar a terminé troisième. "Je pense que c'est un très beau parcours", a déclaré Van der Haar vendredi. "C'est un parcours qui me convient particulièrement bien et j'ai hâte de faire à nouveau une bonne course".

Le Néerlandais a remporté sa dernière victoire le 1er novembre lors du Koppenbergcross, première manche du X2O Bathrooms Trophy. "C'est un peu inhérent à ma carrière", a-t-il indiqué. "Je suis toujours très bon en début de saison. Après, je retombe un peu. De plus, au mois de décembre, les 'Big Three' entrent généralement en action et il est alors beaucoup plus difficile de gagner. Lors des dernières courses de l'année, je suis là. J'ai abandonné la Coupe du monde de cross en Sardaigne dimanche dernier. Normalement, j'aurais dû prendre le départ là-bas aussi, mais je ne me sentais pas très en forme, alors j'ai bien fait de ne pas me déplacer. J'ai pu continuer à m'entraîner après la baisse de régime que j'ai eue après Dublin et je suis prête pour ce week-end".

Chez les femmes, la Néerlandaise Lucinda Brand possède une avance de 2:08 sur l'Italienne Sara Casasola au classement du Soudal Ladies Trophy. Annemarie Worst suit en troisième position à 4:19 de sa compatriote.