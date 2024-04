David Gaudu renoue avec la victoire après deux ans

David Gaudu a remporté le Tour du Jura cycliste (Fra/1.1), samedi. Le Français de Groupama-FDJ s'est imposé légèrement détaché après 174,6 km entre Domblans et le Mont Poupet à Salin-les-Bains. Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) s'est classé cinquième.

Membres d'une échappée de dix coureurs partis après 90 km, l'Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech) et le Norvégien Adne Holter (Uno-X Mobility) sont restés devant jusqu'à la montée finale du Mont Poupet (4,1 km à 8,2%). Frigo a lâché Holter avant d'être repris à 3 bornes du sommet par l'Autrichien Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) puis par, entre autres, l'Equatorien Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), le Français Guillaume Martin (Cofidis) et Gaudu. Martin, Cepeda et Gaudu ont ensuite formé un nouveau trio de tête. Ce dernier a placé l'accélération décisive à 700 mètres de la ligne.

Gaudu a tenu jusque la ligne pour signer, à 27 ans, le 10e succès de sa carrière, le premier depuis une étape du Critérium du Dauphiné en juin 2022. Après un regroupement, le Français Jordan Jegat (TotalEnergies) a réglé le sprint pour la deuxième place à 4 secondes, devant Martin et Gall. Harm Vanhoucke a complété ce petit groupe en prenant la cinquième place. Le coureur de Lotto Dstny avait terminé quatrième de la Classic Grand Besançon Doubs vendredi.