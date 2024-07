Davide Ballerini et Mark Cavendish donnent le coup d'envoi de la dernière étape à Monaco

L'Italien Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), lanterne rouge du Tour de France, a donné le coup d'envoi de la 21e et dernière étape de la 111e édition, dimanche sur les coups de 14h40. Il est parti le premier pour affronter le contre-la-montre final de Monaco à Nice, les 33,7 derniers kilomètres de la Grande Boucle 2024.

Il n'y a plus eu de contre-la-montre en conclusion du Tour de France depuis 1989, et le mythique chrono qui avait consacré l'Américain Greg LeMond aux dépens du Français Laurent Fignon. Celui-ci s'était néanmoins déroulé sur les Champs-Élysées, comme cela a été le cas pour chaque dernière étape du Tour de France depuis l'année 1975.

D'après Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours de la 111e édition du Tour de France, l'étape de dimanche sera "difficile. Il y aura de longues ascensions, et il faudra monter pendant plus de 8 kilomètres pour atteindre la Turbie (8,2 km à 5,7%). Il faudra enchaîner avec le col d'Eze, sur son côté le plus difficile (1,6 km à 8,8%). En fin de Tour, seuls les leaders du classement général pourront s'imposer."

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) figure inévitablement parmi les ultimes favoris à la victoire, lui qui a remporté le premier contre-la-montre de cette édition du Tour de France, lors de la 7e étape. Cependant, le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Emirates) et son dauphin Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se sont déjà montrés friands de l'exercice chronométré, et n'avaient pas été totalement surclassés sur le parcours de Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin, il y a un peu plus de deux semaines.