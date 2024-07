Davide De Pretto remporte la 1re étape, Maximilian Walscheid nouveau leader

Davide De Pretto (Jayco AlUla) a remporté la première étape du Tour d'Autriche (2.1) mercredi au bout d'une course de 177,9 km avec un départ et une arrivée à Bad Tatzmannsdorf. Le Portugais Rui Oliveira (UAE Emirates) et l'Allemand Niklas Behrens (Lidl-Trek Future Racing) complètent le podium du jour derrière l'Italien.