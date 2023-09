Davide Formolo s'impose devant Marc Hirschi pour un doublé UAE Team Emirates

Davide Formolo a remporté, en solitaire la 76e édition de la Coppa Agostoni (1.1), jeudi, à Lissone, en Italie. Après 195,7 km de course, l'Italien d'UAE Team Emirates a devancé son équipier suisse Marc Hirschi.

Membre d'un groupe de cinq échappés, Formolo s'est isolé en tête à 11 km de la ligne, profitant de la présence dans le groupe de tête de son équipier Hirschi, l'un des favoris de la course. L'Italien creusait rapidement l'écart et pouvait célébrer, à 30 ans, le cinquième succès de sa carrière. Sa dernière victoire remontait à 2020 et une étape du Critérium du Dauphiné.

Hirschi prenait la deuxième place à 32 secondes pour offrir un doublé à UAE Team Emirates. Le Français Victor Lafay (Cofidis) réglait le sprint pour la troisième place à 51 secondes, devant son compatriote Warren Barguil (Arkéa Samsic) et l'Australien Chris Harper (Jayco AlUla). Ces trois coureurs et Formolo s'étaient échappés à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée et avaient été rejoints par Hirschi au sommet de la dernière difficulté, le Lissolo, à 35 bornes de la ligne.