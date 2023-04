De Gendt, Girmay et Van der Hoorn quittent l'hôpital mais sont forfaits pour Paris-Roubaix

Girmay et Van der Hoorn ont subi une commotion cérébrale, mais aucune fracture n'a été décelée lors des examens complémentaires, a expliqué la formation belge. "Pour les deux, il est recommandé d'observer du repos dans les jours à venir pour éviter les effets à long terme d'une commotion cérébrale", a expliqué Ortwin Schäfer, le médecin en chef de l'équipe. "La cicatrisation de leurs blessures prend aussi du temps. Dans le cas de Van der Hoorn, il s'agit d'une coupure au niveau de l'arcade sourcilière et pour Biniam Girmay, il s'agit d'abrasions sur tout le corps et sur le visage." De Gendt avait pu quitter l'hôpital dès lundi après une opération au coude. "Il portera un plâtre pendant une dizaine de jours et pourra ensuite reprendre l'entraînement sur home trainer", a précisé le médecin.

"Les conséquences des chutes survenues dimanche sont exceptionnellement lourdes pour notre équipe : trois de nos coureurs ont dû être emmenés à l'hôpital et manqueront Paris-Roubaix", a regretté Aike Visbeek, manager de la performance. Ces forfaits s'ajoutent à ceux d'Adrien Petit (fracture d'une phalange) et Hugo Page (mononucléose). Ce qui signifie qu'Intermarché-Circus-Gobert devra s'appuyer sur des jeunes talents, à l'instar de Laurenz Rex et Dries De Pooter qui ont bouclé leur premier Tour des Flandres le week-end dernier. "Ils auront l'opportunité d'acquérir une précieuse expérience aux côtés de Mike Teunissen et Baptiste Planckaert. Je les sens prêts à relever ce beau défi", a souligné Visbeek. "Pour obtenir un résultat, nous devrons exploiter toutes nos options tactiques et assurément, adopter un comportement offensif."