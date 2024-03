De Lie doit avaler sa déception: "Ma course s'est terminée beaucoup trop vite"

Brent Van Moer a été le meilleur coureur de Lotto Dstny lors de l'E3 Classic vendredi avec sa treizième place. Arnaud De Lie a franchi la ligne d'arrivée à la 52e place à Harelbeke. Le coureur ardennais de 22 ans était déçu de sa course.

"Sur le Taaienberg, je n'avais pas pris une bonne position dans le peloton", a déclaré De Lie. "J'étais beaucoup trop loin. Tu sais alors tout de suite que c'est fini et que tu ne joueras plus un rôle important. Je n'avais pas de bonnes sensations, les jambes n'étaient pas bonnes. Ma course s'est terminée bien trop tôt."

"Je suis déçu. Je me console en me disant que je suis encore jeune et que je disputerai encore quelques fois cet E3", a conclu Arnaud De Lie, toujours en quête d'un premier succès cette saison.