De Lie: "Je ne pense pas tous les jours au "Muur" mais le Nieuwsblad est un objectif"

Arnaud De Lie a passé un hiver studieux avec des séances de route et de VTT, une reconnaissance du Tour de Flandres, avant un stage de deux semaines avec Victor Campenaerts à Malaga, un retour à domicile pour les fêtes et, depuis le 6 janvier, des stages à Denia, deux semaines, et à Ténérife, trois semaines. "Le but était de bien préparer les classiques, le premier objectif. le Tour de France sera pour plus tard", a déclaré Arnaud De Lie vendredi. "On a fait des heures de selle en stage et j'ai hâte d'épingler mon premier dossard de 2024. Je commence cette année à la mi-février et c'est un bien car, commencer à la mi-janvier fait que la forme baisse avant le fin des classiques. Cette chute de forme devrait arriver cette année à la fin, grâce à mon nouveau schéma de préparation. J'attends l'ambiance des Flandriennes, très spéciale, il y aura le Mur de Grammont, le Bosberg au Nieuwsblad… Je n'y pense pas tous les jours mais c'est, je l'avoue, un gros objectif de la saison".

Le jeune Wallon s'était classé 2e à Almeria en 2023, derrière Matteo Moschetti, et 2e de son premier Circuit Het Nieuwsblad en remportant le sprint des poursuivants derrière le vainqueur néerlandais Dylan van Baarle.