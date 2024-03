De retour d'un stage en Espagne, Wout van Aert est prêt pour une course "qui lui convient"

Pour le moment, Van Aert se trouve encore en Espagne, où il achève un stage d'altitude sur le Teide. "Ce n'étaient pas des vacances. J'avais une belle vue depuis l'hôtel et la météo était bonne, mais nous avons surtout travaillé très dur. La saison dernière, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à cause de petits contretemps, mais maintenant je ne veux rien laisser au hasard. J'ai respecté mon programme de préparation, et cela sous un temps idéal. Je rentre à la maison mercredi. Je suis prêt à commencer".

Il s'agira de la troisième course en Belgique de 'WVA' cette saison après le Circuit Het Nieuwsblad, où il a terminé troisième, et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qu'il a remporté. "L'E3 me convient très bien. Sinon, je ne l'aurais pas gagné deux fois. C'est la course flamande la plus difficile après le Tour des Flandres. Le final démarre de très loin, ce qui m'avantage".