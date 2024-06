De retour à la compétition, Evenepoel veut avant tout "retrouver des sensations"

Evenepoel a dû soigner des fractures à l'omoplate et à la clavicule avant de remonter à vélo. "Ce n'étaient peut-être pas les blessures les plus graves, mais elles ont eu un impact considérable. La glissade sur la route, l'opération sous anesthésie, les muscles touchés… J'ai eu besoin de temps" a reconnu le coureur de 24 ans, qui a également indiqué ne pas être encore complètement rétabli. "Les blessures me font encore ressentir une gêne, surtout sur le vélo de contre-la-montre. C'est un peu étrange, mais cela devrait être suffisant pour la course, sinon je ne serai pas venu".

Le Brabançon vient surtout sur le Dauphiné pour préparer le Tour de France, son grand objectif de la saison. "Ma forme n'est pas la meilleure, mais je ne voulais pas précipiter mon entraînement pour cette course. Le Tour commence dans moins d'un mois et se termine dans sept semaines, avec cinq jours hyper-importants à la fin. C'est là que j'espère retrouver mon meilleur niveau, pas maintenant".