De Schuyteneer, 9e, surpris par le scenario de la course U23: "Cela s'est ouvert très tôt"

Steffen De Schuyteneer s'est classé neuvième, et premier Belge, de la course espoirs (moins de 23 ans) de l'Euro de cyclisme sur route, vendredi, à Hasselt. "La course s'est ouverte très tôt", a confié le coureur qui était "complètement cassé" à l'arrivée.

De Schuyteneer et Sente Sentje (11e) figuraient dans un groupe de quatorze coureurs dont se sont ensuite extraits les trois premiers de la course, le Néerlandais Huub Artz (vainqueur), l'Allemand Niklas Behrens et le Français Léandre Lozouet. "Nous avons été un peu surpris quand ils ont attaqué, nous étions un peu trop loin", a raconté De Schuyteneer. "Ils sont partis, j'ai essayé de revenir, mais c'était juste trop court et c'était fini. C'est un sentiment un peu amer."

"J'ai eu de bonnes sensations, mais à la fin, c'était difficile", a poursuivi le coureur de l'équipe de développement de Lotto Dstny. Le parcours semblait favorable aux sprinteurs et De Schuyteneer a aussi été surpris par le scenario de la course. "Je pensais qu'on resterait plus longtemps groupé, mais dès le premier secteur pavés, le peloton a explosé et nous sommes partis avec un gros groupe. La course s'est ouverte vraiment tôt. Et à la fin, j'étais complètement cassé."