De Vylder et Van den Bossche contrariés après un Madison chaotique: "Pas notre jour"

Lindsay De Vylder et Fabio Van den Bossche ont terminé samedi le Madison olympique à la onzième place après une course chaotique. Ce n'était pas le résultat escompté pour le duo, qui était très déçu.

"Nous n'étions pas venus ici pour une 11e place", a déclaré Van den Bossche, très touché. "C'est dommage que cela n'ait pas fonctionné aujourd'hui avec Lindsay. Jeudi, tout s'est bien mis en place pour moi et ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment dommage."

Il y a à peine deux jours, Van den Bossche, 23 ans, était ovationné dans le même vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines après avoir remporté une médaille de bronze lors de l'omnium. Pour cette course, il avait dû puiser dans son réservoir de force. Mais il ne veut pas s'en servir comme excuse. "Je me sentais assez frais et je pense que j'avais suffisamment récupéré. Une course à l'américaine est de toute façon une heure à bloc, que vous ayez l'omnium dans les jambes ou non. Ce n'était tout simplement pas notre jour aujourd'hui."