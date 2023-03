Décision à 11 heures sur l'annulation éventuelle de la course en raison de la neige

Les chutes de neige mercredi matin en Belgique remettent en cause l'organisation du Grand Prix d'Oetingen cycliste, épreuve féminine de catégorie 1.1 longue de 119,3 km. Les organisateurs prendront à 11 heures une décision définitive sur sa tenue ou son annulation. Un parcours alternatif et un plan B ont été élaborés. Un redoux, avec comme conséquence la fonte de la neige, est annoncé dès la fin de la matinée sur l'ensemble du pays.

"J'estime que les chances que nous puissions rouler sur le parcours proposé avec les sections pavées et les côtes, comme le Congoberg, dans les deux premières grandes boucles, sont faibles" a déclaré l'organisateur Steven Christiaens. "C'est pourquoi nous avons tracé un itinéraire alternatif hier. Si nous ne parvenons pas à disputer la course sur les 119,3 kilomètres prévus, nous pourrions nous rabattre sur six tours d'un circuit local de 18 kilomètres chacun".

L'année dernière, la victoire était revenue à Lorena Wiebes. La Néerlandaise avait devancé dans un sprint massif les Italiennes Chiara Consonni et Maria Confalonieri. Ces deux dernières figurent à nouveau sur la liste des participants cette année.