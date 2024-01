Demi Vollering ambitieuse aussi en 2024: "Je veux toujours m'améliorer"

"Après les Mondiaux de gravel, j'ai pris des vacances", a expliqué la Néerlandaise de 27 ans. "En novembre, je suis remontée sur le vélo et j'ai repris les entraînements. Le mois suivant, il y avait notre stage d'équipe. C'était un plus intense pour moi par rapport aux autres années. La saison passée a été, de loin, la meilleure de toute ma carrière, une année difficile à oublier. En termes d'entraînement, j'ai placé la barre un peu plus haut. Je veux toujours m'améliorer. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement", a expliqué Vollering.

Le Tour de France Femmes, que Vollering a remporté en 2023, commence cette année le 12 août à Rotterdam. "C'est très spécial, bien sûr. J'ai fait à nouveau du Tour de France un objectif. J'ai encore beaucoup de famille qui vit près de Rotterdam. Je connaitrai beaucoup de gens le long des routes lors des premières étapes aux Pays-Bas."