Demi Vollering en lice pour un triplé ardennais historique, après Anna van der Breggen

Vollering a été indomptable, mercredi, dans le Mur du Huy où elle a devancé Liane Lippert et Gaia Realini. Elle, qui a remporté là sa quatrième victoire de la saison, s'était pourtant avouée nerveuse au départ de la course wallonne qui lui échappait jusqu'alors. Sa mission accomplie, Vollering s'est directement tournée vers la Doyenne, qu'elle a dominée en 2021. "Liège-Bastogne-Liège est différent, il faut être présente et performante à tous les instants. Le résultat se fait sur la longueur, mais je me sens capable de signer un bon classement. Je connais la course et je serai donc moins nerveuse qu'à la Flèche", a-t-elle expliqué.

L'opposition viendra d'abord de l'équipe Movistar, avec la championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui s'est imposée sur Liège-Bastogne-Liège en 2019 et 2022, et l'Allemande Liane Lippert, deuxième à Huy mercredi. Chez les Trek-Segafredo, la Britannique Elizabeth Deignan, lauréate en 2020, vient de réintégrer le peloton après sa maternité et aura notamment à ses côtés l'Italienne Gaia Realini, troisième de la Flèche Wallonne. Justine Ghekiere, de l'équipe AG Insurance-Soudal-Quick Step, fait figure d'outsider après sa 19e place au sommet du Mur.