Demi Vollering et Lotte Kopecky face au grand défi de la victoire à Liège

"Tout le monde sait que mes objectifs sont plus loin dans la saison avec le Tour et les JO. Mais je sens que je m'améliore de course en course", a commenté Vollering qui recevra dimanche le renfort de sa coéquipière chez SD Worx, Lotte Kopecky. La championne du monde compte à son palmarès cette année le Tour des Emirats arabes unis, les Strade Bianche, la Nokere Koerse et Paris-Roubaix, autant de courses au profil différent, mais elle a déjà démontré au Tour l'an dernier (6e au Tourmalet), son potentiel sur les bosses.

Niewiadoma (Canyon//Sram Racing), 3e en 2017 et revigorée par son succès à Huy fait figure d'outsider sérieux avec la Suissesse Élise Chabbey (5e l'an dernier à Liège). Elisa Longo-Borghini conduira le collectif très costaud de l'équipe Lidl-Trek. La championne d'Italie a remporté la Flèche brabançonne et le Tour des Flandres, 3e de la Flèche wallonne mercredi et surtout, 2e à Liège l'an dernier. Elle sera entourée de sa compatriote Gaia Realini et de la Néerlandaise Shirin van Anrooij.

Chez Visma-Lease-a-Bike, on pointera les Néerlandaises Riejanne Markus et Marianne Vos, lauréate de l'Amstel Gold Race et 6e à Liège en 2021. Sont à suivre aussi la Française Évita Muzic (FdJ-Suez), 4e à Huy, et ses coéquipières italienne Marta Cavalli et Néerlandaise Amber Kraak (P-B). La Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio conduira AG Insurance-Soudal avec l'Australienne Sarah Gigante, Justine Ghekiere et Julie Van de Velde. La Française Juliette Labous sera l'atout de DSM-Firmenich-PostNL.