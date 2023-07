Demi Vollering gagne la 7e étape et prend le maillot jaune des épaules de Lotte Kopecky

Demi Vollering (SD Worx) a remporté la 7e étape du Tour de France Femmes (WorldTour), l'étape-reine, courue samedi sur 89,8 km entre Lannemezan et le sommet du Tourmalet. La Néerlandaise, qui a devancé la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar), prend également le maillot jaune de leader des épaules de son équipière Lotte Kopecky, désormais 4e du général.

132 coureuses ont pris le départ après les abandons des Italiennes de Lidl-Trek Elisa Longo Borghini, 4e du général et 6e en 2022, et Elisa Balsamo et de l'Américaine Veronica Ewers (EF Education-TIBCO SVB).

Après un début d'étape animé, le peloton est arrivé groupé au pied du Col d'Aspin (1re cat., 12 km à 6,5%), première des deux ascensions de la journée. Dès les premières rampes, Movistar, l'équipe d'Annemiek van Vleuten, a imposé un rythme effréné, faisant exploser le peloton. Lotte Kopecky a été distancée à 5 km du sommet après une accélération de Van Vleuten, accompagnée de Vollering et Niewiadoma.