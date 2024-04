Demi Vollering: "J'ai lancé mon sprint trop tard, une erreur stupide"

"Tout pouvait arriver. Cela pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre", a raconté Demi Vollering au micro des organisateurs. "J'ai essayé d'être fûtée. Elisa était seule, elle aussi, et j'ai donc présumé qu'elle sauterait sur tout ce qui bouge. J'ai lancé mon sprint trop tardivement. Je suis restée trop longtemps dans les roues. C'était une erreur stupide car j'étais en position de gagner et je ne l'ai pas fait. C'était une course vraiment facile, on a roulé lentement à cause du vent de face. D'autres filles ont attaqué. Mischa (Bredewold) s'est activée pour lancer la poursuite. C'était très bien. Niamh Fisher-Black était forte, elle a roulé dans La Redoute. L'équipe a fait un bon travail. Je ne pense pas que l'écart était trop important, puisque nous avons pu le combler", a ajouté la Néerlandaise, toujours en quête d'un premier succès en 2024.

"Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu penses en course. C'est plutôt après, et entre les courses, que tu réalises que tu n'as toujours rien. Je ne pense pas avoir été plus nerveuse que d'habitude. Tout le monde est nerveux en course, c'est normal. C'est même une bonne chose. Tout ça me donne encore plus faim en vue de la Vuelta. Il y a deux ans, je me sentais très mal après n'avoir rien gagné sur les Ardennaises. Et l'année suivante, j'ai fait le triplé".