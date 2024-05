Demi Vollering remporte la dernière étape et le classement général

En solitaire, la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-Protime) a remporté la troisième et dernière étape du Tour du Pays basque féminin (WorldTour) après une boucle autour de Donostia sur 114,9 kilomètres dimanche et s'est adjugé le classement général. Ses compatriotes Thalita De Jong (Lotto Dstny Ladies) et Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) complètent le podium.

À une dizaine de kilomètres de l'arrivée d'une étape dans laquelle on retrouvait trois cols, Vollering est partie en solitaire et a distancé le peloton de près d'une minute pour décrocher son deuxième podium sur cette course après sa troisième place lors de la première étape.

La Néerlandaise signe la 33e victoire de sa carrière et la troisième de sa saison après les cinquième et huitième étapes du Tour d'Espagne féminin 2024. Elle s'impose pour la septième fois de sa carrière au classement général d'une course à étapes après la Vuelta 2024, les éditions 2023 du Tour de Romandie féminin, du Tour de France Femmes et du Tour de Burgos, le Tour du Pays basque 2022 et The Women's Tour 2021.

Vollering succède ainsi à la Suissesse Marlen Reusser qui avait remporté en 2023 la deuxième édition du Tour du Pays basque féminin. La Néerlandaise, lauréate de la première édition de cette course qui remplace la Classique de Saint-Sébastien, signe donc un deuxième succès en trois ans.

Depuis la création de cette course, SD Worx-Protime a remporté l'intégralité des étapes et les trois éditions.