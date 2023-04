Demi Vollering remporte la Flèche Wallonne féminine

Après 127,3 kilomètres de course, la Néerlandaise a placé une accélération dans la montée finale du Mur de Huy pour l'emporter avec 5 et 7 secondes d'avance sur l'Allemande Liane Lippert (Movistar) et l'Italienne Gaia Realini (Trek-Segafredo).

La première Belge est Justine Ghekiere (AG Insurance - Soudal Quick-Step), 19e à 55 secondes.