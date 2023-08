Demi Vollering satisfaite de sa deuxième place: "Lotte était imbattable aujourd'hui"

"Lotte était la plus forte aujourd'hui" a déclaré Vollering après la course. "Nous savions évidemment à l'avance que ce parcours lui convenait très bien. Il était très difficile de rivaliser. Le fait que nous soyons coéquipières toute l'année a-t-il eu une importance quelconque? Pas du tout, nous n'avons juste pas roulé ensemble. Pendant un moment, on s'est retrouvé seules et j'ai dû lui dire que je ne roulerais pas avec elle parce que j'avais des coéquipières néerlandaises derrière. Elle n'a pas beaucoup apprécié, mais elle a compris".

Juste avant d'entamer le dernier tour du circuit de Glasgow, la dernière coéquipière de Vollering et championne sortante Annemiek van Vleuten a crevé. "C'est très regrettable. Ensemble, nous aurions pu rendre la tâche un peu plus difficile à Lotte, en l'attaquant à tour de rôle. On visera de nouveau l'or l'année prochaine".